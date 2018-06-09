زكي: الرئيس والمركزية اتخذوا قرارات سابقة بصرف الرواتب بنسبة 70% على الأقل

شاهد: تصريحات عباس زكي..



رام الله - دنيا الوطنأكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن الرئيس الرئيس محمود عباس، ومعه أعضاء المركزية، اتخذوا قرارًا سابقًا، بصرف رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة، على الأقل بنسبة 70%، معتبرًا أن حتى صرف الـ70% هو أمر مرفوض.وقال زكي في تصريحات تلفزيونية: نحن في المركزية انتهينا من ملف الرواتب، وطالبنا الحكومة باعادة الصرف وتنفيذ القرارات، وكما فهمت، بأن الرئيس أبو مازن قبِل بعرض المركزية، حتى أنه أمر بإجراء مناقلات ببنود الموازنة، من أجل تغطية راوتب غزة.وأشار إلى أن "الحكومة تقول إنها لا تستطيع هذا الشهر تغطية الرواتب، لأن ذلك يحتاج إجراءات"، متابعًا : نحن طالبنا على الأقل استيفاء راتب هذا الشهر بسبب العيد وشهر رمضان.وأضاف: "لن نقبل نحن في المركزية، بقطع راتب أي موظف، لأن قطع الأرزاق من قطع الأعناق، كما لا نقبل أن تكون فوضى الفصائل يدفع ثمنها الشعب البريء، ولا يجوز تحت أي ظرف أن تبقى غزة تحت الحصار وكأنها ليست جزءًا من الأمة، وهي عنوان الأمة"، متابعًا: الجميع مخطئ، السلطة مخطئة، وحماس مخطئة، وحرام أن تنعكس السياسات على الشعب في غزة.وختم زكي حديثه قائلًا: لا يجوز للسلطة أن تعاقب موظفيها، بعد أن طلبت منهم أن يجلسوا في بيوتهم طوال الفترة الماضية، وانصاع هؤلاء الموظفون، بل يجب حل مشكلتهم، وليس أن يتم منحهم نصف راتب.