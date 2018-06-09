شؤون فلسطينية

الأربعاء المقبل.. اجتماع طارئ للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة

الأربعاء المقبل.. اجتماع طارئ للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تعقد الجميعة العام للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، اجتماعاً طارئاً حول الأوضاع في قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب الدول العربية، وفق ما أعلن ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية في رسالة إلى الدول الأعضاء الـ193.

ونقل موقع (سكاي نيوز عربية)، عن دبلوماسيين قولهم، إنه خلال هذه الجلسة، من المفترض أن يحصل تصويت على مشروع قرار يدين إسرائيل على غرار مشروع القرار الذي كانت الولايات المتحدة قد استخدمت قبل أسبوع حقها في النقض ضده في مجلس الأمن.

من جهته، دان المبعوث الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، الجمعة، عمليات القتل التي أقدم عليها جيش الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال منصور، وفق (سكاي نيوز)، إن ممثلي المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي طلبوا من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة استئناف جلسة طارئة لبحث مشروع قرار يهدف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح منصور، أن مشروع القرار سيكون مماثلاً لمشروع قرار أعدته الكويت وحصل في الأسبوع الماضي على تأييد كاف لإجراء تصويت عليه في مجلس الأمن، ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضده.

وأضاف منصور، أن الفيتو الأميركي دفع لهذا الطلب وأن أعمال العنف التي وقعت يوم الجمعة تؤكد حاجتنا الملحة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

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