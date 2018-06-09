فتح تَردُّ على تعديلات (صفقة القرن): صلابة موقف الرئيس أقوى من المؤامرة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة (فتح)، ورداً على التقارير، التي تتحدث عن قرب عرض ما يسمى بـ (صفقة القرن) أن صمود شعبنا الفلسطيني البطل وثباته، وصلابة موقف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، هي أقوى من المؤامرة التي تحيكها إسرائيل وأمريكا، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامة القواسمي في تصريح صحفي: إن صفقة العار لن تجد لها طريقاً للتنفيذ بالمطلق، وأن الحديث عن تحسين بعض شروطها ما هي إلا أكاذيب وخدع لمحاولة تمريرها، خاصة وأن أهم القضايا والتي تشمل القدس واللاجئين، قد أزيلت من الصفقة، أو حسمتهالصالح إسرائيل، وأن المقبول فقط صفقة مشرفة تنهي الاحتلال الإسرائيلي برمته عن كافة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس دون انتقاص، وتتعامل مع الشرعية والقانون الدوليين باحترام.وشدد القواسمي، على أن نتنياهو وحكومته ومن ورائهم أمريكا، واهمون، إن ظنوا أننا يمكن أن نقبل بأنصاف الحلول خوفاً من تهديد أو وعيد، وأن قوتنا تكمن في صمودنا وثباتنا ورفضنا للإملاءات وبقرارنا الوطني المستقل، وبديمقراطيتنا التي نستند بها للشعب في تحديد قيادته، وبتمسكنا بالقانون الدولي، وأن أحداً لا يستطيع فرض إملاءاته علينا اليوم وغداً.