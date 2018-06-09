شؤون فلسطينية

الصحة: 51% من إصابات مسيرة العودة بالرصاص الحي والمُتفجّر

الصحة: 51% من إصابات مسيرة العودة بالرصاص الحي والمُتفجّر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم، الجمعة، أن 51% من الإصابات، التي وصلت المستشفيات خلال فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، كانت بالرصاص الحي والمتفجر.

وذكر المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة في تصريح صحفي، أن ذلك رفع عدد الشهداء والإصابات المعقدة والخطيرة، بين المواطنين، والطواقم الصحية، والصحفية، شرق قطاع غزة.

وكانت الصحة، أعلنت ارتقاء 127 شهيدًا و14700 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرقي قطاع غزة، نتيجة اعتداءات الاحتلال منذ بدء مسيرة العودة في 30 آذار/ مارس الماضي.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في (مليونية القدس) اليوم، شرقي قطاع غزة في الجمعة الـ 11 لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين- بينهم طفل- وإصابة أكثر من 600 بالرصاص والاختناق.

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