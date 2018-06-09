فيديو: مصاب بـ(مليونية القدس) يتلو القرآن لحظة إصابته بعيار ناري بالقدم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لمصاب يتلو آيات من القرآن الكريم لحظة إصابته بعيار ناري بالقدم شرق رفح جنوب قطاع غزة ويدعو "ما عاهدتك على هذا يا الله".يذكر أن المتحدث بإسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، قد أعلن اليوم خلال الجمعة 11 من مسيرة العودة، عن استشهاد كلٍ من: يوسف الفصيح (29 عاماً) من شرق غزة، وعماد نبيل أبو درابي (26 عاماً) شرق جباليا شمال قطاع غزة، وزياد جاد الله عبد القادر البريم، والطفل هيثم محمد خليل الجمل (15 عاماً) شرق خانيونس جنوب القطاع، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.