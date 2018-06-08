فيديو: التازي: 17 طائرة حملت مساعدات إنسانية من المغرب إلى قطاع غزة

أكد أحمد التازي، السفير المغربي في القاهرة، أن هناك 17 طائرة حملت مساعدات إنسانية من المغرب إلى قطاغ غزة، مروراً بجمهورية مصر العربية.





جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، الجمعة، عقب وصوله إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح البري) على رأس وفد مكون من 165شخصاً.





وأكد السفير التازي، أن المملكة المغربية، قدمت مساعدات غذائية، وأدوات طبية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى افتتاح مسشتفى ميداني مغربي.





ولفت السفير المغربي إلى أن هذه المساعدات، تُعبر عن تضامن العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الشعب الفلسطيني.













رام الله - دنيا الوطن