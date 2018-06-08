فيديو: شاهد رد فعل المصريين بعد ظهور (علاء مبارك) بينهم

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع (فيديو) لعلاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، أثناء تواجده في مسجد الحسين لأداء صلاة الفجر.وتجمهر المصلون حول علاء مبارك بعد صلاة الفجر؛ لإلتقاط الصور التذكارية معه في مسجد الحسين، رغم مرافقة الحرس الشخصي له، وتواجد عناصر قوات الشرطة أيضاً.فيما رأى البعض، أن ترحيب المصريين بعلاء مبارك في مسجد الحسين بعد ٧ سنوات من تنحي والده، ظاهرة تستحق التفكير.