قتلى وجرحى في انفجارين متتابعين في مدينة كركوك بالعراق

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام عراقية، بسقوط ضحايا، جراء تفجيرين استهدفا مدينة كركوك شمالي العراق.ووفقا لموقع شبكة (رووداو)، فقد سقط قتيل وعدة جرحى في التفجيرين، الذي وقع أحدهما قرب مسجد الأبرار في شارع القدس، فيما جاء الآخر قرب أسواق شعبية.ونقل الموقع عن المتحدث باسم شرطة كركوك، أفراسياو كامل ويس، قوله: إن الانفجار الأول أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين كحصيلة أولية قابلة للارتفاع.وأوضح الموقع، أنه لم يُعرف بعد حجم الخسائر نتيجة الانفجار الثاني.