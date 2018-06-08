رئيس النيابة ومدير الشرطة يشاركان حماية المستهلك في جولة تفقدية لأسواق الخليل

وشملت الزيارة العديد من مستودعات المواد الغذائية لعدد من الشركات و المحال التجارية والسوبرماكت والملاحم وبيع الخضار والفواكه في المدينة والسوق المركزي، حيث تم ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة وتفقد المشاركون التزام التجار بالاسعار الاسترشادية واشهار الاسعار في المحال التجارية.



وكان على رأس المشاركين في الجولة مع رئيس النيابة وقائد الشرطة رئيس بلدية دورا الأستاذ أحمد سلهوب ومدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل الأستاذ ماهر القيسي ومساعد المحافظ دكتور رفيق الجعبري ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ومدير عام مدير صحة الجنوب د. عفيف العطاونة ومدير قسم حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني بالخليل المهندس امجد قباجة ومديرة زراعة الجنوب سماح ابو هيكل وممثل مديرية الضابطة الجمركية النقيب يوسف العواودة وعضو نقابة تجار المواد الغذائية ناصر العمايرة وطواقم التفتيش والرقابة لجميع جهات الاختصاص في منظومة حماية المستهلك .



وبين مدير مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي، ان هذه الجولة جاءت بناء على تعليمات وزير الاقتصاد الوطني الوزيرة عبير عودة، حيث تبين خلال هذه الجولة ان الاسعار في محافظة الخليل هي ضمن المعدل العام ولا يوجد هناك أي تغير على اسعار السلع الاساسية منذ بداية الشهر الفضيل.



وأشار القيسي الى ان الطواقم التفتيشية وبالتعاون مع لجنة السلامة العامة قامت منذ اليوم الاول من شهر رمضان الفضيل، بتنفيذ 98 جولة صباحية ومسائية تم خلالها زيارة 950 محلاً وشركة في المحافظة منها 35 محلاً مخالفاً، وتم خلال هذه الجولات إحالة 10 تجار مخالفين، وإتلاف حوالي 96 طن مواد غذائية مخالفة للقانون.



وأكد المشاركون على حجم التنسيق ما بين الجهات الرقابية وتضافر الجهود لضبط وتنظيم السوق الداخلي.



وقال رئيس مجلس بلدية دورا الأستاذ أحمد سلهوب ان البلدية بكامل أقسامها وموظفيها تعمل جنبا إلى جنب مع جميع الجهات التي تحافظ على حقوق المواطنين وتحمي الاقتصاد الوطني لتعزيز الصمود في مواجهة التحديات.





وأشاد سلهوب بتعاون جميع الجهات مع البلدية وموظفيها وبتعاون وتكامل البلدية مع جميع جهات الاختصاص لحماية الأمن الصحي والغذائي والأمن الاقتصادي وفي تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء.



وقال رئيس النيابة العامة في جنوب محافظة الخليل الاستاذ رشاد الهوارين: إن هذه الجولة جاءت من أجل الاطلاع على مدى الالتزام بالقانون والنظام العام في الاسواق والتأكد من نجاعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات التنفيذية والرقابية في تنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني من التهريب بضبط السوق والتأكد من توفر جميع الاصناف والسلع الرمضانية والمواد التموينية والغذائية و الأسعار العادلة لها وعدم وجود مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستخدام الآدمي أو مزورة أو مقلدة، حيث شملت الجولة مركز المدينة واسواقها وصولا إلى منطقة وسط مدينة دورا وتم زيارة وتفقد مراكز بيع السلع الاستهلاكية والتموينية والمستلزمات الرمضانية واحتياجات عيد الفطر السعيد والحلويات بالإضافة إلى عدد من المخابز والملاحم ومحلات السوبر ماركت وتجار التجزئة والجملة.



وأشاد الهوارين بالتعاون الكبير والتكامل في الاداء والعمل بين جميع مديريات وزارات و جهات الاختصاص في منظومة حماية المستهلك بمحافظة الخليل وفي جميع محافظات الوطن مع النيابة العامة ومع جهاز الأمن العام والشرطة الفلسطينية والمؤسسة الأمنية واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني.



ونقل الهوارين تحيات و مباركة النائب العام المستشار الدكتور احمد براك ورئيس نيابة الجرائم الاقتصادية الاستاذ ياسر حماد للمشاركين بالجولة الميدانية بمناسبة شهر رمضان المبارك ونقل للمشاركين تقديرهما لجهاز الشرطة والضابطة الجمركية والأمن الوقائي والمخابرات العامة للجهود الكبيرة التي تبذلها مع جهات الاختصاص من أجل الحفاظ على اقتصادنا الوطني وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني وتنظيم السوق الداخلي ومحاصرة ظاهرة التهريب.



وأكد الهوارين على ضرورة استمرار وتطوير التعاون المشترك والتكامل مع كافة جهات ووزارات الاختصاص وفي مقدمتها مع مكتب المحافظ ومع وزارة الاقتصاد الوطني و الضابطة الجمركية والاجهزة الأمنية والشرطية ووزارات الزراعة والصحة والاتصالات وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة والبلديات والمجالس المحلية واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الاطار الشرعي والقانوني اللذي يمثل جمعيات حماية المستهلك ويتعاون مع كافة الجهات والوزارات والجهات الرسمية والمختصة لضمان إرساء قواعد النظام العام والسلم الأهلي والحفاظ على سيادة القانون والعدالة للجميع.



وفي نفس الاطار اكد رئيس النيابة الهوارين ان النيابة العامة و قسم نيابة الجرائم الاقتصادية في الخليل وفي جميع المحافظات و بتعليمات من النائب العام المستشار الدكتور احمد براك تبذل قصارى جهدها لتعزيز بسط سيادة القانون والنظام العام في الاسواق وايقاع اقصى العقوبات ضد اللذين ينتهكون الحقوق القانونية للمستهلك الفلسطيني و يتلاعبون باقتصادنا وبالصحة والسلامة العامة وضد اللذين يروجون بضائع المستوطنات الاسرائيلية والبضائع غير القانونية من أجل حماية الاقتصاد الوطني والصحة العامة وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني بكل عدالة ومساواة ونزاهة.



وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق التفتيش وجهات الاختصاص بالتعاون مع النيابة العامة لبسط سيادة القانون والنظام العام في الاسواق لتحقيق العدالة للجميع.



وفي نفس السياق اشاد قائد شرطة محافظة الخليل العقيد احمد ابو الرب بالانجازات التي حققتها النيابة العامة ووزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية ومحافظ الخليل بالتعاون مع الجهات والوزارات الشريكة في مجال تنظيم السوق الداخلي وحماية

الاقتصاد الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء.



وعبر العقيد ابو الرب عن سعادته في تكامل الجهد الشرطي مع جهود النيابة العامة ووزارات وجهات الاختصاص في حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني لتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون.



وأكد مساعد محافظ الخليل الدكتور رفيق الجعبري ان محافظ الخليل كامل حميد يتابع عن كثب وبشكل مستمر ومتواصل ما يصله من تقارير من كافة الجهات التنفيذية والرقابية لحماية المستهلك وضبط الاسواق وتنظيمها بما يخدم اقتصادنا ومستهلكنا الصامد وان المحافظ يدعم كل هذه الجهود من أجل الصالح العام وتحقيق العدالة.





واعرب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي عن ارتياح جمهور المستهلكين في جميع محافظات الوطن على انخفاض أسعار أغلب السلع نتيجة المنافسة الشديدة وزيادة العرض وعبر عن الرضى التام لاداء جهاز الشرطة والاجهزة الامنية ولاداء النيابة العامة واهتمام المحافظين والنائب العام والقائد العام للشرطة اللواء حازم عطا الله وجهات ووزارات الاختصاص في مجال حماية المستهلك وعن الرضى الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات التنفيذية والرقابية ولجان السلامة العامة بالتعاون مع اتحاد جمعيات المستهلك في جميع المحافظات ليل نهار من اجل حماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة وعلى راس هذه الجهات المؤسسة الأمنية و النيابة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارات الزراعة والصحة والمالية والضابطة الجمركية والدوائر الاقتصادية لجهازي المخابرات العامة والامن الوقائي وجهاز الامن العام في الشرطة الفلسطينية والمباحث العامة في الشرطة وامن المؤسسات وسلطة جودة البيئة واتحاد جمعيات حماية المستهلك بتعليمات من وزراء ومسؤولي وقادة جميع جهات ووزارات الاختصاص وقادة الأجهزة الأمنية وتوجيهات النائب العام المستشار الدكتور احمد براك وبتعليمات ومتابعات من قبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات وتوصيات الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت.



وأشاد الشيوخي في نفس السياق بالجهود التي يبذلها وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان واركان وزارته لحماية المزارعين والمستهلكين ووزير الصحة الدكتور جواد عواد لضمان تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة وحماية الأمن الصحي للمستهلكين ووزيرة الاقتصاد الوطني د. عبير عواد وأركان وموظفي وزارة الاقتصاد الوطني مؤكدا أن تجار و أسواق الخليل أصبحت تعد نموذج يحتذى في التنظيم والترتيب والالتزام بالقانون والنظام العام.



وثمن رئيس الاتحاد عاليا ما تقوده وزيرة الافتصاد الوطني د. عبير عودة واركان وزارتها من اصلاحات قانونية ومتابعة ميدانية داخلية وخارجية منذ تسلمها وزارة الاقتصاد لتنشيط العجلة الاقتصادية وتنظيم السوق الداخلي وتشجيع وتوسيع افاق المنافسة وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الوطنية وحماية حقوق المزودين والمستهلكين على حد سواء بما يخدم المصالح العليا لشعبنا بالتعاون مع اتحاد جمعيات حماية المستهلك و جميع الأجهزة والمؤسسات والوزارات والجهات المختصة.



وفي نفس السياق قال مدير الاقتصاد الوطني في مديرية محافظة الخليل الاستاذ ماهر القيسي في نهاية الجولة ان الاسواق تشهد استقرا وثبات وتنظيم جيد في هذا العام والمخالفات للمزودين والتجار اقل بكثير من السابق والاسعار منخفضة بالنسبة للاعوام السابقة نتيجة لكثرة العروض والمنافسة الشديدة بين التجار والشركات المزودة.



وبين ممثل جهاز الضابطة الجمركية النقيب يوسف العواودة ان جهاز الضابطة بالتعاون مع جهات الاختصاص يعمل ضمن جولات صباحية ومسائية لضبط وتنظيم السوق الداخلية لتعزيز وحماية اقتصادنا وحماية حقوق المستهلك والصحة والسلامة العامة.



وفي نفس السياق اشاد مدير قسم حماية المستهلك في مديرية اقتصاد الخليل المهندس امجد قباجة بعمل النيابة العامة وطواقم الرقابة في محافظة الخليل والجهات الشريكة من الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والاجهزة الأمنية والشرطية واتحاد جمعيات حماية المستهلك وكل الجهات الشريكة لوصول المواد الغذائية للمستهلك الفلسطيني ضمن المواصفات الفلسطينية، مؤكدا على تعاون الجميع من تجار ومستهلكين وجهات حكومية لضبط وتنظيم السوق الداخلي.



وأشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي بجهود الطواقم التفتشية في المحافظة واكد ان اتحاد جمعيات حماية المستهلك يعمل جنبا الى جنب مع كافة طواقم التفتيش لتوعية المستهلك الفلسطيني.



وأكدت نقابة تجار المواد الغذائية على لسان عضو هيئة ادارتها ناصر العمايرة نها ستكون الى جانب ابناء الشعب في عدم رفع الأسعار وتقديم أفضل ما يمكن للمستهلك إلى جانب جميع جهات الاختصاص.



رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات من النائب العام الفلسطيني المستشار د. أحمد براك، وبناء على تعليمات من وزيرة الاقتصاد الوطني د. عبير عودة ومحافظ محافظة الخليل كامل حميد، قامت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني بالخليل بتنظيم جولة ميدانية رقابية على الأسواق في جنوب المحافظة ومركز دورا التجاري بمشاركة رئيس النيابة العامة في جنوب محافظة الخليل الاستاذ رشاد الهوارين، وقائد جهاز الشرطة في محافظة الخليل العقيد احمد ابو الرب.