إيران تكشف عن تنفيذ عمليات استخباراتية في دولة عربية





رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الأمن والاستخبارات الإيرانية، حجة الإسلام محمد علوي، أمس الخميس، أن كوادر وزارته نفذوا عمليات استخباراتية معقدة في دولة عربية.وقال علوي، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن أفراد الاستخبارات تمكنوا من تحرير بحارة إيرانيين، كانوا في قبضة قراصنة صوماليين، منذ عام 2015، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية.وقال علوي، بعد استقباله البحارة الإيرانيين، إن وزارة الأمن بدأت بمتابعة هذا الموضوع بأمر من رئيس الجمهورية، مضيفا: "بما أن البحارة لم يكونوا محتجزين من قبل حكومة أو جهة رسمية، فإن الإفراج عنهم تحقق بعد تنفيذ عمليات استخباراتية معقدة نفذتها كوادر وزارة الأمن".وتابع: البحارة الأربعة من أهل السنة، من محافظة سيستان وبلوشستان، وهم: مسعود بلوتشي، أحمد بلوتشي، آدم بلوتشي وشيرمحمد تابه زر.وتقول مصادر شحن إن طواقم السفن تهاونت في تطبيق إجراءات الأمن في السنوات الأخيرة وتقترب من شواطئ يسيطر عليها القراصنة بأكثر مما توصي به السلطات. وتشن عصابات القرصنة هجمات صغيرة وخاطفة من قواعد في الشواطئ في مسعى لخطف سفن.