"داعش" يسيطر على أجزاء من البوكمال السورية

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس: "إنه أكبر هجوم للتنظيم على مدينة البوكمال منذ سيطرة قوات النظام وحلفائها عليها في نوفمبر الماضي".



وبدأ التنظيم الإرهابي هجومه بحسب عبد الرحمن بشن عشر عمليات انتحارية بينها أربع بسيارات مفخخة، قبل أن يتمكن لاحقا من دخول المدينة، والسيطرة على أجزاء منها.



وتدور حاليا معارك في وسط المدينة أوقعت حتى الآن 25 قتيلا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و18 داعشيا بينهم الانتحاريون العشرة، وفقا للمرصد.



وضاعف تنظيم داعش من هجماته ضد قوات النظام منذ طرده من أحياء في جنوب دمشق الشهر الماضي بموجب اتفاق إجلاء جرى بموجبه نقل مقاتليه إلى مناطق تحت سيطرتهم في البادية السورية.



ويتواجد التنظيم المتطرف في البادية السورية في جيب يقع بين مدينة تدمر الأثرية (وسط) وجنوب البوكمال، كما يخوض معارك ضد قوات سوريا الديموقراطية (فصائل كردية وعربية) في جيب صغير على الضفة الشرقية المقابلة للبوكمال.



وبعد خسارته الجزء الأكبر من مناطق سيطرته في سوريا، لم يعد التنظيم يتواجد إلا في جيوب محدودة موزعة ما بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد.



وقتل قبل أيام 45 مسلحا مواليا للنظام جراء هجمات متتالية للتنظيم ضد قوات النظام في قرى شمال غرب البوكمال، وتمكن من قطع الطريق بينها وبين مدينة دير الزور، مركز المحافظة.



رام الله - دنيا الوطنسيطر تنظيم داعش، الجمعة، على أجزاء من مدينة البوكمال الواقعة شرق سوريا، والمحاذية للحدود العراقية، بعد هجوم تخلله 10 عمليات انتحارية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس: "إنه أكبر هجوم للتنظيم على مدينة البوكمال منذ سيطرة قوات النظام وحلفائها عليها في نوفمبر الماضي".وبدأ التنظيم الإرهابي هجومه بحسب عبد الرحمن بشن عشر عمليات انتحارية بينها أربع بسيارات مفخخة، قبل أن يتمكن لاحقا من دخول المدينة، والسيطرة على أجزاء منها.وتدور حاليا معارك في وسط المدينة أوقعت حتى الآن 25 قتيلا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و18 داعشيا بينهم الانتحاريون العشرة، وفقا للمرصد.وضاعف تنظيم داعش من هجماته ضد قوات النظام منذ طرده من أحياء في جنوب دمشق الشهر الماضي بموجب اتفاق إجلاء جرى بموجبه نقل مقاتليه إلى مناطق تحت سيطرتهم في البادية السورية.ويتواجد التنظيم المتطرف في البادية السورية في جيب يقع بين مدينة تدمر الأثرية (وسط) وجنوب البوكمال، كما يخوض معارك ضد قوات سوريا الديموقراطية (فصائل كردية وعربية) في جيب صغير على الضفة الشرقية المقابلة للبوكمال.وبعد خسارته الجزء الأكبر من مناطق سيطرته في سوريا، لم يعد التنظيم يتواجد إلا في جيوب محدودة موزعة ما بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد.وقتل قبل أيام 45 مسلحا مواليا للنظام جراء هجمات متتالية للتنظيم ضد قوات النظام في قرى شمال غرب البوكمال، وتمكن من قطع الطريق بينها وبين مدينة دير الزور، مركز المحافظة.