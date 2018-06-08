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رسالة من البشير إلى تميم.. فما فحواها؟

رسالة من البشير إلى تميم.. فما فحواها؟
رام الله - دنيا الوطن
تسلم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني رسالة شفوية من الرئيس السوداني، عمر البشير نقلها وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، حسب وزارة الخارجية السودانية.

وُنقل على لسان الناطق باسم الخارجية السودانية قوله إن "وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد التقى مساء الخميس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ناقلا له رسالة شفهية من أخيه رئيس الجمهورية تتعلق بتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين".

وأشار الناطق، إلى أن وزير الخارجية السوداني أجرى في وقت سابق مباحثات مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري "تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية".

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