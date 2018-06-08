فيديو: شي جين بينغ يقلد الرئيس بوتين أول وسام الصداقة لجمهورية الصين

الكرملين وفيستي.رو".

رام الله - دنيا الوطنقلد الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أول وسام صداقة صيني رفيع يمنح للأجانب تكريما له على مساهمته في تعزيز العلاقات بين روسيا والصين.وأشار شي جين بينغ أثناء مراسم التكريم إلى أن وسام الصداقة الممنوح لبوتين، "أرفع جائزة وطنية في جمهورية الصين الشعبية تمنح للأجانب"، وأن "الرئيس بوتين يستحق هذه الجائزة بجدارة، فهو صديق لنا ويحظى باحترام الشعب الصيني ويسهم في تطوير العلاقات الصينية الروسية وتعزيز الصداقة بين شعبي بلدينا"، بحسب "وذكّر شي بأن "الرئيس بوتين زار الصين 19 مرة منذ مطلع عام 2000"، مشيرا إلى أن هذا العدد من الزيارات هو الأكبر بين الزيارات التي أداها زعماء العالم للصين.وأضاف: "بوتين الأكثر شهرة واحتراما بين زعماء العالم في الصين".من جهته، عبّر الرئيس الروسي عن شكره للزعيم الصيني على هذا التكريم، مؤكدا أن موسكو تثمن عاليا "المستوى الرفيع للتعاون بين البلدين والذي تم تحقيقه على الساحة الدولية"، وأضاف: "إننا على ثقة تامة بنجاح جميع مبادرتنا".ودعا الرئيس الروسي نظيره الصيني لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر عقده في فلاديفستوك أقصى شرقي روسيا في سبتمبر المقبل.تجدر الإشارة إلى أن وسام الصداقة الصيني الذي تم استحداثه في الأول من يناير 2016 يرمز إلى الصداقة والتضامن بين الشعب الصيني وشعوب العالم.يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد قلد نظيره الصيني وسام القديس أندراوس في الـ3 من يوليو الماضي.