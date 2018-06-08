داخلية غزة تنشر كشف بأسماء المسافرين يومي الأحد والاثنين عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والامن الوطني الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، كشف بأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري يومي الاحد والاثنين.وطالبت الوزارة، المسافرين في حافلة الجوازات المصرية والحافلات من رقم 1 الى 5، التوجد الساعة 10 صباح غدٍ للسبت، في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة؛ لتسليم جوازاتهم، لافتة إلى سفرفهم سيكون يوم الاحد.كما طالبت الوزارة، المسافرين في الحافلات من رقم 6 الى 9، التواجد عند الساعة العاشرة من صباح غدٍ الاحد، في صالة أبو يوسف النجار؛ لتسليم جوازاتهم، منوها في الوقت ذاته إلى أن سفرهم سيكون يوم الاثنين.