شؤون فلسطينية

جرغون يدعو لتحويل مسيرات العودة لانتفاضة فلسطينية ثالثة في وجه الاحتلال

جرغون يدعو لتحويل مسيرات العودة لانتفاضة فلسطينية ثالثة في وجه الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دعا زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني، لتحويل مسيرات العودة لانتفاضة فلسطينية ثالثة في وجه الاحتلال ، وتكثيف المشاركة في هذه الفعاليات الاحتجاجية لإيصال رسالة للعالم  تؤكد على تمسك اللاجئين الفلسطينيين  بحقهم في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها عام 48 وتمسكهم بمطالبهم المحقة والعادلة والمشروعة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة .

وأكد جرغون خلال مشاركته اليوم في مسيرات العودة  في "جمعة مليونية القدس ويوم القدس العالمي " شرق مدينة غزة أكد على حق شعبنا الفلسطيني في المقاومة والنضال ضد الاحتلال ، مُشدداً على أهمية أن تبقى القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

واستنكر جرغون  مواقف الادارة الاميركية من مدينة القدس ، وما تسمى بصفقة القرن»، داعياً إلى ضرورة تعزيز عناصر نهوض الحركة الشعبية نحو انتفاضة شاملة في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

وتوجه جرغون بالتحية الى «الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار» في قطاع غزة والى جماهير شعبنا في القطاع التي استعادت تجارب الانتفاضة الوطنية الكبرى(1987) وادخلت التطورات والابداعات، وقدمت عشرات الشهداء وآلاف الجرحى والتي كان آخرهم الشابة رزان النجار المسعفة الجريئة التي ضحت بنفسها لإنقاذ أبناء شعبها من رصاص الاحتلال الإسرائيلي.

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