دولي

فيديو: وفاة الشيف الأميركي الشهير أنتوني بوردين "منتحراً"

فيديو: وفاة الشيف الأميركي الشهير أنتوني بوردين "منتحراً"
رام الله - دنيا الوطن
قالت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الطاهي ومقدم البرامج الشهير أنتوني بوردين عثر عليه اليوم ميتا في غرفته بأحد الفنادق في فرنسا عن عمر ناهز 61 عاما.

وقالت الشبكة، التي تعاقدت مع بوردين لتدقيم برنامجه الشهير "أماكن غير معروفة"، إن الانتحار شنقا هو سبب الوفاة.

وأضافت في بيان: "بكل الأسف والأسى نؤكد خبر وفاة صديقنا وزميلنا أنتوني بوردين".

وكان بوردين في مدينة سترازبوغ لتصوير حلقة من برنامجه.

وأشتهر بوردين برحلاته حول العالم خلال برنامجه لتعريف جمهوره بثقافات مختلفة عن طريق الطهي والطعام، كما ألقى الضوء على قضايا سياسية شائكة مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وكيف يمكن أن تقرب الأصناف التقليدية المسافات بين وجهات النظر المختلفة.

وألف بوردين كتبا عدة أصبحت من الأكثر مبيعا حول العالم وتحدث في أحد كتبه عن مشكلة اساءة استخدامه المخدرات ومن بينها الكوكاين والهيروين وإل إس دي.

 


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