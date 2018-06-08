(ريشت كان): الفلسطينيون اطلقوا 100 طائرة ورقية وتخوفات من الصواريخ
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي أنه الفلسطينيين اطلقوا خلال المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أكثر من 100 طائرة ورقية حارقة على المستوطنات، والتي تسببت بإندلاع 45 حريقاً.
أكد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي أنه الفلسطينيين اطلقوا خلال المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أكثر من 100 طائرة ورقية حارقة على المستوطنات، والتي تسببت بإندلاع 45 حريقاً.
وقال الموقع ذاته: "سكان غلاف غزة يخافون من احتمال اطلاق الصواريخ، كما تم اطلاق طائرة ورقية بطول مترين، وتم اسقاطها بواسطة حوامة تابعة للجيش الاسرائيلي".
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