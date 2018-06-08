(ريشت كان): الفلسطينيون اطلقوا 100 طائرة ورقية وتخوفات من الصواريخ





وقال الموقع ذاته: "سكان غلاف غزة يخافون من احتمال اطلاق الصواريخ، كما تم اطلاق طائرة ورقية بطول مترين، وتم اسقاطها بواسطة حوامة تابعة للجيش الاسرائيلي".









رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي أنه الفلسطينيين اطلقوا خلال المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أكثر من 100 طائرة ورقية حارقة على المستوطنات، والتي تسببت بإندلاع 45 حريقاً.