لبنان تتهم المفوضية العليا للاجئين بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم

رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيلقرارا بوقف طلبات الإقامة المقدمة من المفوضيةالعليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، كما طلب دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى التي من الممكن اعتمادها في حق المفوضية في حال إصرارها على الاستمرار بسياساتها على حسب تعبيره.واتهم باسيل موظفين في المفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم، وقال إن هناك إرادة دولية لإبقاء اللاجئين في لبنان، مشيراً إلى أن المفوضية تتحدّى بشكل واضح سياسة الحكومة اللبنانية، بحسب " بي بي سي" عربي.واعتبر الوزير اللبناني أن المنظمة تواصل على مواجهة سياسة لبنان القائمة على رفض توطين اللاجئين السوريين على أراضيه حسب تعبيره.