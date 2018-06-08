عربي

لبنان تتهم المفوضية العليا للاجئين بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم

لبنان تتهم المفوضية العليا للاجئين بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيلقرارا بوقف طلبات الإقامة المقدمة من المفوضيةالعليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، كما طلب دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى التي من الممكن اعتمادها في حق المفوضية في حال إصرارها على الاستمرار بسياساتها على حسب تعبيره.

واتهم باسيل موظفين في المفوضية بعرقلة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم، وقال إن هناك إرادة دولية لإبقاء اللاجئين في لبنان، مشيراً إلى أن المفوضية تتحدّى بشكل واضح سياسة الحكومة اللبنانية، بحسب " بي بي سي" عربي. 

واعتبر الوزير اللبناني أن المنظمة تواصل على مواجهة سياسة لبنان القائمة على رفض توطين اللاجئين السوريين على أراضيه حسب تعبيره.

أخبار ذات صلة

نصر الله: يوم الحرب الكبرى هو الذي سيصلي فيه المسلمون بالقدس

نصر الله: يوم الحرب الكبرى هو الذي سيصلي فيه المسلمون بالقدس

بعد السعودية.. هل ستسمح السودان بعبور طائرات بطريقها لإسرائيل مجالها الجوي؟

بعد السعودية.. هل ستسمح السودان بعبور طائرات بطريقها لإسرائيل مجالها الجوي؟

إسرائيل تُقدم رواية &#34;غير مسبوقة&#34; لوفاة عبد الناصر

إسرائيل تُقدم رواية "غير مسبوقة" لوفاة عبد الناصر

تسع دول يدخلها السوريون بدون تأشيرة في 2018

تسع دول يدخلها السوريون بدون تأشيرة في 2018

الصليب الأحمر يجلي موظفيه من اليمن لأسباب أمنية

الصليب الأحمر يجلي موظفيه من اليمن لأسباب أمنية

خطة واسعة للتوسع الإسرائيلي في الجولان

خطة واسعة للتوسع الإسرائيلي في الجولان

بوتين: لا نخطط لسحب قواتنا من سوريا في الوقت الحالي

بوتين: لا نخطط لسحب قواتنا من سوريا في الوقت الحالي

الأمن الأُردني يُعلن انتهاء الفعاليات الاحتجاجية في عمان

الأمن الأُردني يُعلن انتهاء الفعاليات الاحتجاجية في عمان

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

جرغون يدعو لتحويل مسيرات العودة لانتفاضة فلسطينية ثالثة في وجه الاحتلال

جرغون يدعو لتحويل مسيرات العودة لانتفاضة فلسطينية ثالثة في وجه الاحتلال

د. بحر يدعو برلمانيي العالم لزيارة غزة والمشاركة في مسيرات العودة

د. بحر يدعو برلمانيي العالم لزيارة غزة والمشاركة في مسيرات العودة

خلف يدعو لملاحقه الاحتلال في المحافل الدوليه وتقديم دعاوي للجنايات الدولية

خلف يدعو لملاحقه الاحتلال في المحافل الدوليه وتقديم دعاوي للجنايات الدولية

اصابة خمس صحفيين ومسعف برصاص الاحتلال خلال اداء عملهم شرق القطاع

اصابة خمس صحفيين ومسعف برصاص الاحتلال خلال اداء عملهم شرق القطاع

فيديو: لحظة إصابة الزميل الصحفي اسماعيل أبو عمر شرق خانيونس

فيديو: لحظة إصابة الزميل الصحفي اسماعيل أبو عمر شرق خانيونس

صور: إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم السلمية

صور: إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم السلمية

فيديو: حرائق بعدة مستوطنات بفعل الطائرات الورقية الحارقة وإصابة ثلاثة اسرائيليين بالاختناق

فيديو: حرائق بعدة مستوطنات بفعل الطائرات الورقية الحارقة وإصابة ثلاثة اسرائيليين بالاختناق

بالتفاصيل.. وصول المساعدات المغربية إلى مصر في طريقها لقطاع غزة

بالتفاصيل.. وصول المساعدات المغربية إلى مصر في طريقها لقطاع غزة

منوعات

فضل سليمان ينال لقب &#34;ملحن العام&#34; بعد نيله جائزة الموسيقى العربية

فضل سليمان ينال لقب "ملحن العام" بعد نيله جائزة الموسيقى العربية

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:&#34;اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت&#34;

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:"اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت"

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

بصورة&#34;حميمية&#34;.. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بصورة"حميمية".. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور &#34;ع البركة&#34;

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور "ع البركة"

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

عربي

لبنان تتهم المفوضية العليا للاجئين بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم

لبنان تتهم المفوضية العليا للاجئين بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم

بعد السعودية.. هل ستسمح السودان بعبور طائرات بطريقها لإسرائيل مجالها الجوي؟

بعد السعودية.. هل ستسمح السودان بعبور طائرات بطريقها لإسرائيل مجالها الجوي؟

إسرائيل تُقدم رواية &#34;غير مسبوقة&#34; لوفاة عبد الناصر

إسرائيل تُقدم رواية "غير مسبوقة" لوفاة عبد الناصر

تسع دول يدخلها السوريون بدون تأشيرة في 2018

تسع دول يدخلها السوريون بدون تأشيرة في 2018