اصابة خمس صحفيين ومسعف برصاص الاحتلال خلال اداء عملهم شرق القطاع





هذا واصيب مسعف برصاص الاحتلال، خلال اداء عمله شرق القطاع.

وعرف من بين الصحفيين المصابين، مصور قناة الاقصى اسماعيل ابو عمر الذي أصيب بقنبلة غاز في الظهر، ومصور الوكالة الفرنسية محمد البابا بقنبلة غاز في القدم، والصحفية شرين سلول بالقدم.