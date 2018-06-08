اصابة خمس صحفيين ومسعف برصاص الاحتلال خلال اداء عملهم شرق القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصيب خمسة صحفيين فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، خلال تغطيتهم مسيرات "مليونية القدس" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
أصيب خمسة صحفيين فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، خلال تغطيتهم مسيرات "مليونية القدس" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وعرف من بين الصحفيين المصابين، مصور قناة الاقصى اسماعيل ابو عمر الذي أصيب بقنبلة غاز في الظهر، ومصور الوكالة الفرنسية محمد البابا بقنبلة غاز في القدم، والصحفية شرين سلول بالقدم.
هذا واصيب مسعف برصاص الاحتلال، خلال اداء عمله شرق القطاع.
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