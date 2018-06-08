فيديو: لحظة إصابة الزميل الصحفي اسماعيل أبو عمر شرق خانيونس





اصابة الزميل ابو عمر، جاءت خلال تغطيته احداث جمعة "مليونية القدس" على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.













رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح اصابة الزميل اسماعيل ابو عمر الذي يعمل مصورا صحفيا في قناة الأقصى الفضائية، بقنبلة غاز في الظهر.