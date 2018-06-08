فيديو: لحظة إصابة الزميل الصحفي اسماعيل أبو عمر شرق خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح اصابة الزميل اسماعيل ابو عمر الذي يعمل مصورا صحفيا في قناة الأقصى الفضائية، بقنبلة غاز في الظهر.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح اصابة الزميل اسماعيل ابو عمر الذي يعمل مصورا صحفيا في قناة الأقصى الفضائية، بقنبلة غاز في الظهر.
اصابة الزميل ابو عمر، جاءت خلال تغطيته احداث جمعة "مليونية القدس" على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
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