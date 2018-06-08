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شؤون فلسطينية

صور: إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم السلمية

صور: إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم السلمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين وناشط إسرائيلي بحالات اختناق وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.

وأفاد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وبقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد انطلاقها مباشرة، ما أدى لإصابة عدد منهم، إضافة لإصابة ناشط إسرائيلي بعيار "مطاطي" في ظهره، فيما لاحق الجنود الشبان إلى داخل البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين وحولوها إلى نقاط عسكرية للقناصة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وانطلقت المسيرة إحياء للذكرى الـ51 للنكسة بمشاركة واسعة من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية حتى انهاء الاحتلال.





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