أربعة حرائق بعدة مستوطنات بفعل الطائرات الورقية الحارقة وإصابة ثلاثة اسرائيليين بالاختناق





وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن الحرائق اندلعت بفعل الطائرات الورقية الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.





بدوره، أفاد موقع (0404) الإسرائيلي، بإصابة ثلاثة جنود بالاختناق، جراء استنشاقهم دخان حريق اندلع في مجمع أشكول بفعل طائرة ورقية حارقة.









رام الله - دنيا الوطناندلعت أربعة حرائق في عدة مستوطنات اسرائيلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (صحيفة يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.