فيديو: خلال جمعة "مليونية القدس".. 100 اصابة برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بإصابة 100 فلسطيني بجراح مختلفة والاختناق بالغاز، جراء الاعتداءات الاسرائيلية، خلال مسيرات "مليونية العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت، الطواقم الصحفية والطبية خلال تأدية عملهم شرق قطاع غزة.





في التفاصيل، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدم خلال مشاركته في مسيرات "مليونية القدس" على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.



بدوره، أكد أيمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء الطبي بغزة، بوصول أربع اصابات بالرصاص الحي في القدم، واصفا حالتهم بالمتوسطة.





وأفادت قناة (الاقصى) الفضائية، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت قنابل الغاز عبر طائرة مسيرة تجاه المتظاهرين شرق غزة، مما أسفر عنها اصابة محمد البابا مصور وكالة الصحافة الفرنسية بقنبلة غاز بالقدم.





وأشارت القناة ذاتها، إلى أن المواطنون الفلسطينيين تمكنوا من اسقاط طائرة تابعة للاحتلال كانت تطلق قنابل الغاز عليهم شرق مدينة غزة.



وأفادت مصادر صحفية، بإصابة سبعة مواطنين بالرصاص الحي، بينهم الصحفي اسماعيل ابو عمر مراسل قناة الاقصى، بالاضافة الى اصابة 40 مواطنا بالاختناق بقنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال في بلدة خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.





بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت سيارات اسعاف بشكل مباشر بقنابل الغاز شرق خانيونس.





ولفت إلى سيارة أسعاف تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالزجاج الأمامي مما أدى الى تهشمه.