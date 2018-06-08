بالتفاصيل.. وصول المساعدات المغربية إلى مصر في طريقها لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستقبلت القاعدة الجوية في العاصمة المصرية القاهرة، الجمهة، 17 طائرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية محملة بمساعدات إنسانية وطبية في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بناء على توجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس لمساندة شعبنا الفلسطيني.وحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، فقد أشرف على عملية وصول المساعدات سفير المغرب في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي، التي تشمل إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية المغربية في قطاع غزة يتضمن كافة التخصصات الطبية كجراحة العظام، والجهاز الهضمي، وطب الأطفال، والعيون، والأذن والأنف والحنجرة، بالإضافة إلى الأدوية العاجلة والمواد الغذائية والإنسانية.وقال مصدر مسؤول مغربي، إن المستشفى الميداني يشمل طاقم طبي عدده 97 شخصا منهم 13 طبيبا، و21 ممرضا، إضافة لعدد من الإعلاميين المغاربة، كما يحتوي على 25 طن أدوية عاجلة ستوزع على عدد من المستشفيات الفلسطينية في القطاع.وتابع أن المساعدات الغذائية المقدمة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس تبلغ 113 طنا، بالإضافة إلى 5000 غطاء.وأضاف أن الملك محمد السادس، وبصفته رئيس لجنة القدس، أعطى تعليماته العاجلة لتوجيه مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من حصار وعدوان إسرائيلي خانق.وأشاد سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية الشقيقة في دعم ومساندة شعبنا، معبرا عن شكره للملك محمد السادس على هذه اللفتة الكريمة وعلى متابعته السامية لتلك المساعدات، التي سيكون لها الأثر الطيب وتخفيف معاناة أبناء شعبنا.