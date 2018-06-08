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شؤون فلسطينية

فيديو: فريق من غزة يشارك ببطولة باريس الدولية لكرة القدم

فيديو: فريق من غزة يشارك ببطولة باريس الدولية لكرة القدم
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رام الله - دنيا الوطن
يواصل فريق أكاديمية المحترفين الفلسطينين تدريباته؛ استعداداً للمشاركة في بطولة باريس للألعاب الصيفية المقرر إقامتها في باريس مطلع الشهر المقبل، حيث تعد هذه المشاركة، الأولى لفريق فلسطيني من غزة في البطولة الدولية.

وقال رئيس أكاديمية المحترفين الكابتن اياد سيسالم، إن الفريق تم اختياره من كافة اندية قطاع غزة بعد اختبار اكثر من 150 لاعبا فلسطينيا لم تتعد اعمارهم 15عاما (مواليد 2003) وذلك للخروج بفريق فلسطيني موحد والمشاركة في المحفل الدولي بالعاصمة الفرنسية.

وأضاف أنه تم اختيار 18 لاعبًا يمثلون دولة فلسطين في بطولة باريس الدولية للألعاب الصيفية، مشيراً إلى أن أكثر من 80 دولة تشارك بها بشكل سنوي باعتبارها ملتقى دولي يتم عبره تصفيات للفرق والتنافس علي كأس البطولة.

وأكد أن الفريق الفلسطيني يُشارك ليس من أجل المشاركة فقط، إنما للحصول علي كأس البطولة، موضحاً أن الفريق يتضمن لاعبين متميزين يمثلون النواة لمنتخب فلسطين في السنوات المقبلة.

وأشار إلي ان الفريق سيكون في معسكر تدريبي في المملكة الاردنية بمساهمة شخصية من قبل المدرب الاردني (عبد الرحمن البنا)؛ وذلك دعماً منه للاعبين الفلسطينيين في حين سيتم خوض عدة مباريات مع فرق أردنية.

وأعرب عن شكره لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل لرجوب، على تبنيه الطاقات الفلسطينية للمشاركة في المحافل الدولية إلى جانب مستشار رئيس دولة فلسطين لشؤون الشباب مأمون سويدان، بإشرافه التام علي بعثة فريق أكاديمية المحترفين لتمكينه من المشاركة.

كما قدّم الشكر للقنصل العام لدولة فرنسا بقطاع غزة الدكتور مجدي شقورة لتقديمه الكثير من التسهيلات من قبل الفنصلية الفرنسية.

 

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