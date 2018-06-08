فيديو: والدة (رزان النجار) تشارك بإسعاف المتظاهرين شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطن

أظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء ووسائل إعلامية، مشاركة والدة الشهيدة رزان النجار، اليوم الجمعة، في فعالية مليونية القدس شرق مدينة خانيونس، وذلك من اجل القيام بمهمة ابنتها في إسعاف المصابين، مرتدية ثيابها التي كانت ترتديها حينما استشهدت الأسبوع المنصرم.



وقالت والدة رزان: "مشوار رزان الكل سيكمله، لن تقف مسيرة العودة، رزان استشهدت على أرض المخيم أثناء عملها الانساني في إسعاف المصابين، وأنا راح أنزل وأمسك محل رزان".وأضافت : "أفتخر أنه بنتي رزان"، مشيرةً إلى أنها علمتها كيف تتقن هذه المهمة قبل استشهادها.