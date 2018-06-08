حركة فتح ترحب بموقف بلدية برشلونة بشأن الحظر العسكري لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة فتح بموقف مجلس مدينة برشلونه المطالب بحظر عسكري وأمني شامل ووقف كافة أشكال التجارة العسكرية والأمنية مع نظام الابارتهايد العنصري الاستعماري الاسرائيلي، الذي يمارس أبشع سياسات الاضطهاد ضد الشعب
ودعت حركة فتح، دول العالم بفرض حظر عسكري على إسرائيل الى حين التزامها بالقاون الدولي وإنهاء إحتلالها لأراضي دولة فلسطين العضو في الامم المتحدة، ووقف ممارساتها المخالفة لأبسط قوانين حقوق الانسان
ودعت حركة فتح جالياتنا الفلسطينية والمناصرة لقضيتنا العادلة الى توحيد الجهود وتكثيفها لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلية، وإظهار وجهها الحقيقي القبيح الذي يعبر عن أبشع أنظمة العنصرية في التاريخ.
رحبت حركة فتح بموقف مجلس مدينة برشلونه المطالب بحظر عسكري وأمني شامل ووقف كافة أشكال التجارة العسكرية والأمنية مع نظام الابارتهايد العنصري الاستعماري الاسرائيلي، الذي يمارس أبشع سياسات الاضطهاد ضد الشعب
ودعت حركة فتح، دول العالم بفرض حظر عسكري على إسرائيل الى حين التزامها بالقاون الدولي وإنهاء إحتلالها لأراضي دولة فلسطين العضو في الامم المتحدة، ووقف ممارساتها المخالفة لأبسط قوانين حقوق الانسان
ودعت حركة فتح جالياتنا الفلسطينية والمناصرة لقضيتنا العادلة الى توحيد الجهود وتكثيفها لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلية، وإظهار وجهها الحقيقي القبيح الذي يعبر عن أبشع أنظمة العنصرية في التاريخ.
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