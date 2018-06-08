البرغوثي: تهديدات الاحتلال لن توقف مسيرات المقاومة الشعبية

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن فلسطين ستشهد في يوم القدس مسيرات شعبية ضخمة، لافتاً إلى أن تهديدات الاحتلال وحشوده العسكرية لن توقف مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة.





وأوضح البرغوثي، أن تلك التهديدات لن تفلح في إضعاف المقاومة الشعبية المتصاعدة، وأن مئات الآلاف من الفلسطينيين سيزحفون اليوم نحو المسجد الأقصى والقدس في الجمعة الرابعة من شهر رمضان الفضيل، مؤكداً أن اجتياز الحواجز والجدران و الوصول للأقصى هو أحد أشكال المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال والتهويد والتمييز العنصري.



وطالب البرغوثي كل المؤسسات الدولية أن تقوم بواجبها في ردع جيش الاحتلال عن ارتكاب جرائم جديدة بعد اقدامة على قتل الشهيدة الباسلة رزان النجار و جرح العشرات بالرصاص المتفجر يوم الجمعة الماضية.وقال البرغوثي ان الوفاء لروح الشهيدة النجار يتطلب من الجميع المشاركة اليوم في مسيرات المقاومة الشعبية والوصول للقدس والمسجد الأقصى.