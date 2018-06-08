الحكومة: تصريحات نتنياهو كاذبة وممارسة لـ (الهيلمة السياسية)

وأوضح المحمود، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن نتنياهو التجأ الى إطلاق أكاذيبه وأضاليله من أوروبا على أمل أن يسوق رواية مختلقَة ومضادة للواقع تغطي على جرائم حكومته وجيشه ضد أبناء شعبنا العزل، وتنطلي على الغرب وتبعد عنه كوابيس القضايا والمحاكم التي تلاحقه في تل أبيب.





وأضاف المحمود: "ما معني أن يقف نتنياهو في باريس ولندن ويتهم شعبنا العربي الفلسطيني الأعزل بممارسة العنف والإرهاب؟".





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم حكومة التوافق، يوسف المحمود" إن التصريحات التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بعض العواصم الأوروبية، ينطبق عليها ما أورده موروثنا الشعبي عن المغرضين فيما يعرف بالقصة التي (أولها كذب وآخرها كذب).وأشار إلى أن نتنياهو يجيد التمثيل وسرعة ارتداء الجلود والأقنعة، فما أن يخلع قناع المثقف حين يتحدث عن لوثر كنغ حتى يرتدي قناع الكاذب عندما يتحدث عن العنف، وقناع اللص وهكذا، فهو يقول حرفيا المسيرة في غزة ليست مسيرة لوثر كنغ، إنها مسيرة عنيفة، هذا احتجاج عنيف، إنهم يصلون مع أسلحة أسلحة ومتفجرات، فهل سمع أحد أبناء بمثل هذه القصة القصيرة التي تبدأ بالكذب وتنتهي بالكذب؟.وتابع: "كل أبناء البشرية الذين يتابعون المسيرات على الهواء مباشرة على مدى ساعات طويلة، لم يشاهد أحد منهم العنف والأسلحة والمتفجرات إلا في أيدي جنود نتنياهو الذين يظهرون براعة شديدة في إطلاق النار على العزل وقنص الأطفال وسفك دماء المسعفات والمسعفين واستهداف الطواقم الطبية.وأوضح المتحدث الرسمي بأن نتنياهو يعتقد بانه يستطيع الضحك على ذقون المسؤولين الذين يلتقيهم ويستطيع ممارسة (الهيلمة السياسية على الجميع) خصوصاً عندما يرتدي (جلد الحمل) ويتاح له اعتلاء إحدى المنصات حتى يبدأ باستخدام التقنيات الاستعمارية البالية ومنها التزوير والعمل على قلب الصورة وإسدال ستار الأكاذيب الأسود على بياض صدق الحقيقة الساطع.وأكد المتحدث الرسمي على انه لا يحق لنتنياهو بان يتحدث عن العنف والتوتر ويحذر من الاٍرهاب، ذلك لأن تلك العناصر السوداء مجتمعة في نهجه وسياسته، ولأن الاحتلال الذي يمثله هو الأب الشرعي للتوتر والعنف والارهاب في كل زمان ومكان، ولأنه فوق كل ذلك يرفض ويقوض أية فرصة لصنع السلام في بلادنا والمنطقة، وهو الوحيد في عالم الْيَوْمَ الذي يقود حكومته الى التمرد على القوانين والشرائع الدولية.وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لابناء شعبنا العزل، وتطبيق القوانين والشرائع الدولية التي من شأنها حفظ الأمن والسلام والاستقرار العالمي.