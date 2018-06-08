عاجل

  • بدء توافد الجماهير الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة في جمعة مليونيةالقدس

  • 0404 الإسرائيلي: إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء استنشاقهم دخان حريق اندلع في أشكول بفعل طائرة ورقية حارقة

  • الجيش الإسرائيلي يعلن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة

  • جيش الاحتلال يطلق النار الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرقي جباليا وخانيونس

  • الإعلام الإسرائيلي: اندلاع حريق جديد في كيبوتس بئيري بفعل طائرة ورقية حارقة

مباشر | #مباشر | توافد الفلسطينيون للمشاركة في جمعة مليونية القدس على الحدود الشرقية لقطاع غزة

شؤون فلسطينية

الحكومة: تصريحات نتنياهو كاذبة وممارسة لـ (الهيلمة السياسية)

الحكومة: تصريحات نتنياهو كاذبة وممارسة لـ (الهيلمة السياسية)
حكومة التوافق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم حكومة التوافق، يوسف المحمود" إن التصريحات التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بعض العواصم الأوروبية، ينطبق عليها ما أورده موروثنا الشعبي عن المغرضين فيما يعرف بالقصة التي (أولها كذب وآخرها كذب). 

وأوضح المحمود، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن نتنياهو التجأ الى إطلاق أكاذيبه وأضاليله من أوروبا على أمل أن يسوق رواية مختلقَة ومضادة للواقع تغطي على جرائم حكومته وجيشه ضد أبناء شعبنا العزل، وتنطلي على الغرب وتبعد عنه كوابيس القضايا والمحاكم التي تلاحقه  في تل أبيب.

وأضاف المحمود: "ما معني أن يقف نتنياهو في باريس ولندن ويتهم شعبنا العربي الفلسطيني الأعزل بممارسة العنف والإرهاب؟".

وأشار إلى أن نتنياهو يجيد التمثيل وسرعة ارتداء الجلود والأقنعة، فما أن يخلع قناع المثقف حين يتحدث عن لوثر كنغ حتى يرتدي قناع الكاذب عندما يتحدث عن العنف، وقناع اللص وهكذا، فهو يقول حرفيا المسيرة في غزة ليست مسيرة لوثر كنغ، إنها مسيرة عنيفة، هذا احتجاج عنيف، إنهم يصلون مع أسلحة أسلحة ومتفجرات، فهل سمع أحد أبناء بمثل هذه القصة القصيرة التي تبدأ بالكذب وتنتهي بالكذب؟.

وتابع: "كل أبناء البشرية الذين يتابعون المسيرات على الهواء مباشرة على مدى ساعات طويلة، لم يشاهد أحد منهم العنف والأسلحة والمتفجرات إلا في أيدي جنود نتنياهو الذين يظهرون براعة شديدة في  إطلاق النار على العزل وقنص الأطفال وسفك دماء المسعفات والمسعفين واستهداف الطواقم الطبية.  

وأوضح المتحدث الرسمي بأن نتنياهو  يعتقد بانه يستطيع الضحك على ذقون المسؤولين الذين يلتقيهم ويستطيع  ممارسة (الهيلمة السياسية على الجميع) خصوصاً عندما يرتدي (جلد الحمل) ويتاح له اعتلاء إحدى المنصات حتى يبدأ باستخدام التقنيات الاستعمارية البالية ومنها التزوير والعمل على قلب الصورة وإسدال ستار الأكاذيب الأسود على بياض صدق الحقيقة الساطع. 

وأكد المتحدث الرسمي على انه لا يحق لنتنياهو بان يتحدث عن العنف والتوتر ويحذر من الاٍرهاب، ذلك لأن تلك العناصر السوداء مجتمعة في نهجه وسياسته، ولأن الاحتلال الذي يمثله هو الأب الشرعي للتوتر والعنف والارهاب في كل زمان ومكان، ولأنه فوق كل ذلك يرفض ويقوض أية فرصة لصنع السلام في بلادنا والمنطقة، وهو الوحيد في عالم الْيَوْمَ  الذي يقود حكومته الى التمرد على القوانين والشرائع الدولية. 

وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لابناء شعبنا العزل، وتطبيق القوانين والشرائع الدولية التي من شأنها حفظ الأمن والسلام والاستقرار العالمي.

أخبار ذات صلة

حركة فتح ترحب بموقف بلدية برشلونة بشأن الحظر العسكري لإسرائيل

حركة فتح ترحب بموقف بلدية برشلونة بشأن الحظر العسكري لإسرائيل

خالد: إسرائيل وأمريكا تتحملان مسؤولية استهداف المدنيين بيوم القدس العالمي

خالد: إسرائيل وأمريكا تتحملان مسؤولية استهداف المدنيين بيوم القدس العالمي

البرغوثي: تهديدات الاحتلال لن توقف مسيرات المقاومة الشعبية

البرغوثي: تهديدات الاحتلال لن توقف مسيرات المقاومة الشعبية

فيديو: 280 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان بالمسجد الأقصى

فيديو: 280 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان بالمسجد الأقصى

الكشف عن تفاصيل اجتماع أعضاء المجلس الوطني بغزة بشأن ملف رواتب الموظفين

الكشف عن تفاصيل اجتماع أعضاء المجلس الوطني بغزة بشأن ملف رواتب الموظفين

الأحمد: لجنة غزة تجتمع غداً ولن نبحث ملف رواتب الموظفين

الأحمد: لجنة غزة تجتمع غداً ولن نبحث ملف رواتب الموظفين

صور: طائرات إسرائيلية تحرق خيام وإطارات الكوشوك شرق رفح

صور: طائرات إسرائيلية تحرق خيام وإطارات الكوشوك شرق رفح

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

حركة فتح ترحب بموقف بلدية برشلونة بشأن الحظر العسكري لإسرائيل

حركة فتح ترحب بموقف بلدية برشلونة بشأن الحظر العسكري لإسرائيل

خالد: إسرائيل وأمريكا تتحملان مسؤولية استهداف المدنيين بيوم القدس العالمي

خالد: إسرائيل وأمريكا تتحملان مسؤولية استهداف المدنيين بيوم القدس العالمي

البرغوثي: تهديدات الاحتلال لن توقف مسيرات المقاومة الشعبية

البرغوثي: تهديدات الاحتلال لن توقف مسيرات المقاومة الشعبية

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الخطيب يتهم دحلان بإدارة مخطط لبيع بيوت فلسطينية بالقدس لإسرائيل.. والأخير يرد

الخطيب يتهم دحلان بإدارة مخطط لبيع بيوت فلسطينية بالقدس لإسرائيل.. والأخير يرد

&#34;شكرًا ميسي&#34; على مفترق السرايا وسط مدينة غزة

"شكرًا ميسي" على مفترق السرايا وسط مدينة غزة

دعوات شبابية وفصائلية للزحف نحو القدس في جمعة رمضان الأخيرة

دعوات شبابية وفصائلية للزحف نحو القدس في جمعة رمضان الأخيرة

منوعات

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:&#34;اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت&#34;

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:"اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت"

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

بصورة&#34;حميمية&#34;.. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بصورة"حميمية".. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور &#34;ع البركة&#34;

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور "ع البركة"

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

في أحدث صورة لها.. جودي ابنة &#34;جميل وهناء&#34; الحقيقية تخطف الأنفاس بجمالها

في أحدث صورة لها.. جودي ابنة "جميل وهناء" الحقيقية تخطف الأنفاس بجمالها

عربي

تسع دول يدخلها السوريون بدون تأشيرة في 2018

تسع دول يدخلها السوريون بدون تأشيرة في 2018

الصليب الأحمر يجلي موظفيه من اليمن لأسباب أمنية

الصليب الأحمر يجلي موظفيه من اليمن لأسباب أمنية

خطة واسعة للتوسع الإسرائيلي في الجولان

خطة واسعة للتوسع الإسرائيلي في الجولان

بوتين: لا نخطط لسحب قواتنا من سوريا في الوقت الحالي

بوتين: لا نخطط لسحب قواتنا من سوريا في الوقت الحالي