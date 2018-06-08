دولي

انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في إيران

انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في إيران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح اليوم الجمعة (وهي الجمعة الأخيرة من رمضان)، مسيرات اليوم العالمي للقدس في طهران وبمشاركة جماهيرية حاشدة في مسارات تنتهي عند جامعة طهران حيث تقام صلاة الجمعة.

ويخرج المسلمون في مختلف مناطق العالم كل عام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في مسيرات يوم القدس العالمي تنديدا بجرائم وفظاعات الاحتلال الاسرائيلي وللاعلان عن دعمهم للقضية الفلسطينية.

وكان مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الإمام الخميني قد أعلن في عام 1979، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان يوماً عالمياً للقدس دعماً للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وتقام مسيرات يوم القدس العالمي اليوم اضافة الى العاصمة طهران في 900 مدينة ايرانية، وتجري المسيرات هذا العام تحت شعار"'انتصار جبهة المقاومة، هزيمة الفتنة الأمريكية - الصهيونية، وعزم الشعب الفلسطيني للعودة".

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