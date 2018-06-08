شؤون فلسطينية

الفلسطينيون يزحفون إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الرابعة من رمضان

الفلسطينيون يزحفون إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الرابعة من رمضان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توافدت الجموع الفلسطينية، منذ الساعات الأولى للفجر، لمدينة القدس لأداء صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات أمنية إسرائيلية.

ونشرت قوات الاحتلال المئات من الجنود وأفراد الشرطة على المعابر المؤدية إلى المدينة وفي الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى تواجد مكثف لهذه القوات داخل حدود المدينة وفي أزقة البلدة القديمة، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن فرض قيود على دخول المصلين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الرابعة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق ذي صلة، أدى قرابة 100 ألف مصل، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية، من القدس وأراضي العام 48، الليلة الماضية، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في أجواء روحانية وإيمانية مميزة.

وشرعت دائرة الأوقاف الإسلامية واللجان العاملة في الأقصى باستعدادات ضخمة لاستقبال أكثر من ثلاثمائة ألف مصل في صلاة الجمعة، اليوم، في الوقت الذي باشرت فيه لجان الأحياء في القدس القديمة بالتحضير والاستعداد لهذه الجمعة المباركة.

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