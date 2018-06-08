الكشف عن تفاصيل اجتماع أعضاء المجلس الوطني بغزة بشأن ملف رواتب الموظفين

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (القدس العربي)، الجمعة، عن تفاصيل اجتماع أعضاء المجلس الوطني الموجودون في غزة؛ الذي عقِد أمس الخميس؛ لتدارس استمرار الاجراءات وأزمة رواتب الموظفين.







وقالت الصحيفة، إن أعضاء المجلس الوطني الموجودون في غزة تداولوا قضية تقديم استقالات جماعية؛ احتجاجاً على استمرار هذه الخصومات على رواتب الموظفين، والتي وصلت خلال الشهرين الأخيرين إلى 50 % من قيمة الرواتب.وأوضحت الصحيفة، أن أعضاء المجلس الوطني والمركزي، تنتابهم حالة سخط كبير على هذه الإجراءات، خاصة وأنهم عادوا من اجتماع المجلس الوطني الأخير في رام الله مطلع الشهر الماضي، على أمل حل الإجراءات التي تنفذها الحكومة بشكل كامل، وفقاً لما جاء في خطاب الرئيس عباس في ختام تلك الاجتماعات.وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس محمود عباس أعطى تعليماته بعقد اجتماع يضم أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والجهات المعنية في الحكومة من أجل بحث مسالة تسديد فاتورة الرواتب لقطاع غزة، بحسب محمود العالول نائب رئيس فتح.