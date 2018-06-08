الأحمد: لجنة غزة تجتمع غداً ولن نبحث ملف رواتب الموظفين

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن لجنة المتابعة العليا الخاصة بقطاع غزة ستلتئم غداً السبت، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع لن يكون من أجل ملف رواتب الموظفين في غزة.







وأوضح الأحمد، في تصريحاته لقناة الغد، أن اللجنة العليا لمتابعة مشاكل قطاع غزة، والتي تم تشكيلها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ستجتمع السبت المقبل لبحث العديد من الملفات والقضايا التي تهم قطاع غزة.وأضاف الأحمد: "اجتماع اللجنة لن يكون من أجل ملف رواتب الموظفين، لأن غزة لا تقدم بالرواتب، وإنما سيكون بحث لكافة الملف، وليس لدينا ما نقوله اليوم ولكن يوم السبت سيكون لنا كلمة".وفيما يتعلق بموضوع المصالحة وإنهاء الانقسام أوضح الأحمد أنه لا يوجد أي تقدم جديد في ملف المصالحة التي لا تزال تراوح مكانها دون تقدم يذكر.