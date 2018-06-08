صور: طائرات إسرائيلية تحرق خيام وإطارات الكوشوك شرق رفح

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت طائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، على إحراق خيام وإطارات السيارات "الكوشوك" التي تم وضعها داخل مخيم العودة شرق رفح استعداد لجمعة مليونية القدس.



وأكدت الهيئة الوطنية أنه برغم حرق الخيام والاطارات ستستمر مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافنا، داعيةً أبناء شعبنا الفلسطيني للنزول اليوم والمشاركة القوية بمليونية القدس بعد صلاة الجمعة وتحدي للاحتلال.















وألقت طائرات الاستطلاع شعل نارية على إطارات الكوشوك بالمخيم مما تسبب بإشعالها بالإضافة لحرق عدد من الخيام بمخيم العودة برفح، فيما هرعت طواقم الدفاع المدني للمكان فور اشتعال النيران وقامت بالسيطرة عليها.في السياق، قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، إن اقدام الاحتلال على حرق بعض الخيام واطارات السيارات التي تستخدم في الاحتجاج بمخيم العودة شرق رفح، لهو دليل على تخبطه وخوفه من الجماهير الفلسطينية المنتفضة التي ستخرج اليوم في مليونية القدس.