(مليونية القدس).. الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بالجمعة الحادية عشر لمسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطن

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في (مليونية القدس) والتي تأتي ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، وبالتزامن مع الذكرى الـ 51 للنكسة.







ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار المواطنين في غزة لأوسع مشاركة فيما أطلقت عليه "مليونية القدس" اليوم الجمعة.



وناشدت الهيئة المواطنين للتوجه بعد صلاة الجمعة إلى مناطق شرق القطاع للمشاركة في فعاليات الجمعة الحادية عشرة من مسيرات العودة التي تتزامن مع "يوم القدس العالمي" الذي يوافق الجمعة الاخيرة من رمضان.وفي المقابل، فإن جيش الاحتلال صعد أمس من تهديداته والقى منشورات تحذر المواطنين من المشاركة في المسيرات المتوقع أن تضم عشرات الالاف اليوم الجمعة.وأعلن جيش الاحتلال أنه سينشر المزيد من قواته عند السياج الفاصل.