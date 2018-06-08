عربي

تسع دول يدخلها السوريون بدون تأشيرة في 2018

تسع دول يدخلها السوريون بدون تأشيرة في 2018
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إحصائيات عام 2018 التي ترصد قوة جوازات السفر حول العالم، بأن حاملي جوازات السفر السورية يستطيعون دخول تسع دول حول العالم بدون الحصول على تأشيرة دخول.

وأورد موقع (باسبورت إنديكس) الأمريكي، إحصائيات سفر السوريين حول العالم لهذا العام، مشيرا إلى أن بعض الدول  تشترط حصولهم على تأشيرات عند الوصول، بينما يمكنهم دخول دول أخرى بدون تأشيرة.

وبحسب الموقع فإن الدول، التي تسمح بدخول السوريين إليها بدون تأشيرة هي دول دومينيكا، والإكوادور، وهايتي، وإيران، وماليزيا، وموريتانيا، ميكرونيسيا، وفلسطين، والسودان.

وأورد الموقع قائمة الدول التي تطالب السوريين بتأشيرة عند دخول أراضيها وعددها 22 دولة، وهي بنغلاديش، كمبوديا، والرأس الأخضر، وجزر القمر، جيبوتي، وإثيوبيا، وغينيا بيساو، ولبنان، وماكاو، ومدغشقر، وأوغندا، والمالديف، وموزمبيق، وباللاو، وروندا، وساموا، والصومال، وتنزانيا، وتوغو، وتيمور الشرقية، وتوفالو، واليمن.

ولفت الموقع إلى أن بقية دول العالم تطالب السوريين الراغبين في السفر إليها بالحصول على تأشيرات دخول قبل دخول أراضيها. 

أخبار ذات صلة

الصليب الأحمر يجلي موظفيه من اليمن لأسباب أمنية

الصليب الأحمر يجلي موظفيه من اليمن لأسباب أمنية

خطة واسعة للتوسع الإسرائيلي في الجولان

خطة واسعة للتوسع الإسرائيلي في الجولان

بوتين: لا نخطط لسحب قواتنا من سوريا في الوقت الحالي

بوتين: لا نخطط لسحب قواتنا من سوريا في الوقت الحالي

الأمن الأُردني يُعلن انتهاء الفعاليات الاحتجاجية في عمان

الأمن الأُردني يُعلن انتهاء الفعاليات الاحتجاجية في عمان

عمرو أديب أغلى مُذيع في الشرق الأوسط

عمرو أديب أغلى مُذيع في الشرق الأوسط

نتنياهو: بشار الأسد لم يعد مُحصنًا

نتنياهو: بشار الأسد لم يعد مُحصنًا

إفطار ترامب.. أجلس السعوديين مع القطريين

إفطار ترامب.. أجلس السعوديين مع القطريين

موقع إسرائيلي: دولة عربية وراء قرار الأرجنتين إلغاء المباراة مع إسرائيل

موقع إسرائيلي: دولة عربية وراء قرار الأرجنتين إلغاء المباراة مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

دعوات شبابية وفصائلية للزحف نحو القدس في جمعة رمضان الأخيرة

دعوات شبابية وفصائلية للزحف نحو القدس في جمعة رمضان الأخيرة

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس وأهل الخير

مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس وأهل الخير

مزهر: يجب أن تكون مليونية القدس محطة جديدة يتوحد بها شعبنا

مزهر: يجب أن تكون مليونية القدس محطة جديدة يتوحد بها شعبنا

100 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

100 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

إصابة أربعة مواطنين في شجار عائلي شرق نابلس

إصابة أربعة مواطنين في شجار عائلي شرق نابلس

عشيّة يوم القدس.. الاحتلال يُمدّد منع سفر الشيخ عكرمة صبري

عشيّة يوم القدس.. الاحتلال يُمدّد منع سفر الشيخ عكرمة صبري

فيديو: منذ الصباح.. 25 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية

فيديو: منذ الصباح.. 25 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية

الحمد الله: عملنا يلتقي ويكمّل الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات الخاصة والأهلية

الحمد الله: عملنا يلتقي ويكمّل الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات الخاصة والأهلية

منوعات

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:&#34;اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت&#34;

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:"اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت"

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

بصورة&#34;حميمية&#34;.. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بصورة"حميمية".. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور &#34;ع البركة&#34;

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور "ع البركة"

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

في أحدث صورة لها.. جودي ابنة &#34;جميل وهناء&#34; الحقيقية تخطف الأنفاس بجمالها

في أحدث صورة لها.. جودي ابنة "جميل وهناء" الحقيقية تخطف الأنفاس بجمالها

عربي

تسع دول يدخلها السوريون بدون تأشيرة في 2018

تسع دول يدخلها السوريون بدون تأشيرة في 2018

الصليب الأحمر يجلي موظفيه من اليمن لأسباب أمنية

الصليب الأحمر يجلي موظفيه من اليمن لأسباب أمنية

خطة واسعة للتوسع الإسرائيلي في الجولان

خطة واسعة للتوسع الإسرائيلي في الجولان

بوتين: لا نخطط لسحب قواتنا من سوريا في الوقت الحالي

بوتين: لا نخطط لسحب قواتنا من سوريا في الوقت الحالي