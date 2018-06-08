دولي

ترامب: إذا نجحت القمة يمكننا دعوة رئيس كوريا الشمالية لزيارة أمريكا

ترامب: إذا نجحت القمة يمكننا دعوة رئيس كوريا الشمالية لزيارة أمريكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إذا نجحت القمة يمكننا دعوة رئيس كوريا الشمالية لزيارة الولايات المتحدة".

هذا وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي مع شينزو آبي رئيس الحكومة اليابانية، عن إمكانية توقيع اتفاق حول إنهاء الحرب الكورية خلال لقائه مع زعيم كوريا الشمالية.

وفي السياق، قال ترامب: "آمل أن تمثل القمة في سنغافورة مستقبلا أفضلا لكوريا الشمالية والعالم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأكد ترامب على أن أمريكا قد توقع اتفاقا مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن تطبيع العلاقات شيء نتوقعه ونأمل أن يحدث.

وتوقع، أن لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة يوم 12 يونيو الجاري سيكون مثمرا، مشيرا إلى أن واشنطن لا تفكر حاليا في رفع عقوبات عن بيونغ يانغ.

وأكد ترامب أن "القمة الأمريكية الكورية الشمالية الأسبوع المقبل ستكون "مثمرة ومثيرة للاهتمام". لافتا إلى أن واشنطن، "لن ترفع العقوبات الآن عن كوريا الشمالية، ولكن لن تضيف عقوبات جديدة في الوقت الراهن".

ولفت ترامب الانتباه إلى اختلاف المسارات بين كوريا الشمالية وبين إيران قائلا "اخترنا الحوار مع كوريا الشمالية ولكن الأمر يختلف مع إيران"، لافتا إلى "سلوك إيران ودورها في المنطقة".

وأعرب ترامب عن أمله أن تقبل إيران العودة إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق جديد، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الشهر الماضي.

 وقال: "سنفرض على إيران عقوبات لم يسبق أن فرضناها على أية دولة وآمل أن تتفاوض معنا للوصول إلى اتفاق جيد".

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عن أمله في نجاح القمة المرتقبة  بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال شينزو: "الولايات المتحدة واليابان في قارب واحد… وآمل أن تنجح قمة سنغافورة".

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