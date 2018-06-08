الصليب الأحمر يجلي موظفيه من اليمن لأسباب أمنية

دومينيك ستيلهارت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها أجلت 71 من موظفيها الدوليين إلى خارج اليمن، أي أكثر من نصف العدد لأسباب أمنية.وقالمدير العمليات في اللجنة الدولية في بيان: "في الأسابيع الأخيرة توقفت أنشطتنا وتعرض موظفونا للتهديد والاستهداف المباشر وهناك بوضوح استعداد لاستغلال منظمتنا في ساحة النزاع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "بعثتنا في اليمن تعرضت للتهديد مرات عدة سابقا، إلا أنه لا يمكننا قبول تعريضها لمخاطر إضافية في ظل الظروف الحالية، بعد أقل من شهرين من اغتيال أحد العاملين معنا"، مستطردا بقوله: "بعد سلسلة الحوادث والتهديدات، قررت اللجنة الدولية نقل قسم من المتعاونين معها إلى خارج اليمن".وتشير المنظمة، ومقرها جنيف، إلى أنها ستكون مضطرة إلى الحد من أنشطتها الإنسانية، خصوصا في مجال الجراحة وزيارة المحتجزين وامدادات مياه الشرب، والمساعدات الغذائية.وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتواجدة في اليمن منذ عام 1962، أنها تحمل "كافة الأطراف المسؤولية عن أمن وسلامة أفرادها"، وتدعوها إلى توفير "ضمانات ملموسة وحقيقية حتى تتمكن من مواصلة عملها".