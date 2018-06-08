شؤون فلسطينية

"شكرًا ميسي" على مفترق السرايا وسط مدينة غزة

"شكرًا ميسي" على مفترق السرايا وسط مدينة غزة
من مفترق السرايا بغزة
رام الله - دنيا الوطن
رُفعت وسط مدينة غزة، صور عملاقة، لمنتخب الأرجنتين ونجمه الأول ليونيل ميسي، وذلك تقديرًا لإلغاء الاتحاد الأرجنتين مباراة منتخبه الأول مع إسرائيل التي كانت مقررة السبت المقبل في القدس.

ورفعت صور منتخب الأرجنتين وميسي، قرب ساحة الجندي المجهول، وعند مفترق السرايا، والكتيبة، وفي عدد من الأماكن الأخرى.

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