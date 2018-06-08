بومبيو: لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

رام الله - دنيا الوطنتعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بألا تسمح بلاده لإيران بتطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن استمرار الاحتجاجات المناوئة للحكومة الإيرانية لم يفاجئ أحدا.وقال بومبيو، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع (تويتر)، أول أمس الأربعاء: "إننا نتابع تقارير تفيد بأن إيران تخطط لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم. لن نسمح لها بتطوير سلاح نووي، وإيران على علم بعزمنا"، بحس بما جاء على موقع (روسيا اليوم).واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أن إعلان الحكومة الإيرانية نيتها زيادة تخصيب اليورانيوم، مثال آخر على تبذير إيران مواردها.وختم بومبيو تغريدته بالقول: "يجب ألا يفاجئ أحد إذا استمرت الاحتجاجات في إيران ضد الحكومة"، في إشارة إلى موجة تظاهرات واسعة اندلعت في البلاد أواخر العام الماضي.