الرئيس الأفغاني يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، عن وقف إطلاق النار مع حركة طالبان من جانب واحد في البلاد خلال فترة عيد الفطر.وكتب الرئيس الأفغاني في تغريدة على صفحته في (تويتر) اليوم الخميس: "تعلن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، وقف إطلاق النار من 27 رمضان حتى اليوم الخامس من عيد الفطر وذلك بعد القرار التاريخي لعلماء الدين الأفغان"، وفقا لما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف الرئيس الأفغاني: "يعتبر وقف إطلاق النار، هذا بمثابة الفرصة لجماعة طالبان أفغانستان لكي تقوم بتحليل الوضع والتحقق من أن حملتها العنيفة لا تفوز بقلوب المؤمنين بل تجعلهم ينفرون أكثر منها".وشدد محمد أشرف غني، على أنه بإعلان وقف إطلاق النار، نظهر قوة الحكومة الأفغانية وإرادة الشعب في التوصل إلى حل سلمي للصراع الأفغاني.