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بوتين: لا نخطط لسحب قواتنا من سوريا في الوقت الحالي

بوتين: لا نخطط لسحب قواتنا من سوريا في الوقت الحالي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لسحب قواتها العسكرية من سوريا في الوقت الحالي، مبينا أنها لا تعمل على بناء منشآت دائمة هناك.

جاء ذلك في "حوار الخط المباشر" مع المواطنين الروس، أمس الخميس، ردا على سؤال حول الحدود الزمنية لوجود القوات الروسية في سوريا.

وقال الرئيس الروسي: "سنبقى في سوريا من أجل ضمان مراعاة مصالح روسيا في هذه المنطقة ذات الأهمية الحيوية، ولتطبيق التزاماتنا الدولية".

غير أنّ بوتين أشار إلى إمكانية سحب جميع العسكريين الروس من سوريا بسرعة كبيرة ودون أي خسائر مادية، إن لزم الأمر.

وفي السياق، شدّد على أن موسكو لا تبني منشآت طويلة الأمد في سوريا، في إشارة للقاعدتين العسكريتين القائمتين في حميميم وطرطوس)"، وفق قناة (روسيا اليوم).

وفي السياق قال بوتين: "سوريا ليست ميدانا لتجربة الأسلحة الروسية"، مؤكدا أن تواجدها في سوريا من أجل القضاء على المسلحين.

كما أوضح بوتين، أنّ الأجندة الأساسية في سوريا تتمثل حاليا بتسوية الأزمة من خلال الطرق الدبلوماسية.

ولفت أنّ العمليات القتالية واسعة النطاق، وخاصة باستخدام القوات المسلحة الروسية "توقفت ولا ضرورة لتنفيذها".

وتستخدم روسيا قاعدتين عسكريتين في سوريا، الأولى قاعدة حميميم الجوية، جنوب شرقي مدينة اللاذقية (غرب) والتي بدأ الطيران الروسي استخدامها منذ سبتمبر/ أيلول 2015، والأخرى قاعدة طرطوس البحرية، شمال غربي سوريا.

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