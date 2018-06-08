دعوات شبابية وفصائلية للزحف نحو القدس في جمعة رمضان الأخيرة

رام الله - دنيا الوطندعت فصائل فلسطينية وهيئات شبابية وشخصيات وطنية للزحف نحو مدينة القدس اليوم الجمعة، والمشاركة الفاعلة في أحداث "مليونية القدس".ودعا الحراك الشباب الفلسطيني جماهير شعبنا في كل مكان في غزة والضفة والقدس ومناطق 48 إلى جعل يوم الجمعة الأخير من رمضان يوما لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والقدس، والمشاركة في الفعاليات في مدن الضفة وعلى حدود قطاع غزة وفي القدس ليشكل بذلك يوما ملتهبا على الاحتلال.بدورها دعت القوى الوطنية والاسلامية وائتلاف شباب الانتفاضة في الضفة الى اعتبار اليوم الجمعة، يوم غضب في الضفة والقدس، مهيبة بالمواطنين للزحف إلى القدس ومقارعة قوات الاحتلال في نقاط التماس.فصائلياً، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية المحتلة إلى الزحف الهادر نحو القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مؤكدة على أبنائها وعموم الشعب الفلسطيني بجعل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تجسيدا فعليا لـ"مليونة القدس"، كي يعلم المحتل الغاصب أن ذكرى النكسة الـ51 هو يوم تجديد البيعة لحماية مدينة القدس.وطالبت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية بدروها جموع الفلسطينيين بشد الرحال للمسجد الأقصى والقدس من كافة المحافظات، وذلك تأكيدا على حق شعبنا الأصيل في القدس والأقصى.وأما الجبهة الشعبية فقد شددت على ضرورة توحيد الجهود والتوجه والزحف نحو مدينة القدس والمسجد الأقصى، وذلك تأكيدا على الحق الفلسطيني فيها.وفي سياق متصل، دعا الأب مانويل مسلم للوحدة الشعبية الفلسطينية الواسعة، والزحف نحو القدس تلبية لنداء مليونية القدس وتزامناً مع رباط أهلنا في قطاع غزة.