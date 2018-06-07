شؤون فلسطينية

100 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

100 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 أدى حوالي 100 ألف مصل، من القدس وأراضي العام 48، الليلة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في أجواء روحانية وإيمانية متميزة.

وشرعت دائرة الأوقاف الإسلامية واللجان العاملة في الأقصى، باستعدادات ضخمة لاستقبال أكثر من 300 ألف مصل في صلاة الجمعة يوم غد في الأقصى، في الوقت الذي شرعت فيه لجان الأحياء في القدس القديمة، بالتحضير والاستعداد لهذه الجمعة المباركة.

أخبار ذات صلة

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ترحب بانضمام فلسطين لبروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ترحب بانضمام فلسطين لبروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام

مزهر: يجب أن تكون مليونية القدس محطة جديدة يتوحد بها شعبنا

مزهر: يجب أن تكون مليونية القدس محطة جديدة يتوحد بها شعبنا

سلاح الجو الإسرائيلي يُجري تدريبات تُحاكي قصف مئات الأهداف في غزة

سلاح الجو الإسرائيلي يُجري تدريبات تُحاكي قصف مئات الأهداف في غزة

القناة 12: استعدادات لإطلاق الصواريخ من غزة والجيش ينشر القبة الحديدية

القناة 12: استعدادات لإطلاق الصواريخ من غزة والجيش ينشر القبة الحديدية

إصابة أربعة مواطنين في شجار عائلي شرق نابلس

إصابة أربعة مواطنين في شجار عائلي شرق نابلس

عشيّة يوم القدس.. الاحتلال يُمدّد منع سفر الشيخ عكرمة صبري

عشيّة يوم القدس.. الاحتلال يُمدّد منع سفر الشيخ عكرمة صبري

تخوفات إسرائيلية من انطلاق صواريخ على مدى 15 كيلومترًا داخل غلاف غزة

تخوفات إسرائيلية من انطلاق صواريخ على مدى 15 كيلومترًا داخل غلاف غزة

فيديو: منذ الصباح.. 25 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية

فيديو: منذ الصباح.. 25 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مزهر: يجب أن تكون مليونية القدس محطة جديدة يتوحد بها شعبنا

مزهر: يجب أن تكون مليونية القدس محطة جديدة يتوحد بها شعبنا

100 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

100 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

إصابة أربعة مواطنين في شجار عائلي شرق نابلس

إصابة أربعة مواطنين في شجار عائلي شرق نابلس

عشيّة يوم القدس.. الاحتلال يُمدّد منع سفر الشيخ عكرمة صبري

عشيّة يوم القدس.. الاحتلال يُمدّد منع سفر الشيخ عكرمة صبري

فيديو: منذ الصباح.. 25 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية

فيديو: منذ الصباح.. 25 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية

الحمد الله: عملنا يلتقي ويكمّل الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات الخاصة والأهلية

الحمد الله: عملنا يلتقي ويكمّل الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات الخاصة والأهلية

كهرباء غزة: عودة خط 9 والخطوط الإسرائيلية المغذية لمدينتي رفح وخانيونس

كهرباء غزة: عودة خط 9 والخطوط الإسرائيلية المغذية لمدينتي رفح وخانيونس

مصرع مواطن بطلق ناري بمخيم الشاطئ غرب غزة

مصرع مواطن بطلق ناري بمخيم الشاطئ غرب غزة

منوعات

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:&#34;اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت&#34;

إيناس الدغيدي حسمت أمر فبركة رامز جلال:"اتفقنا على كل شيء حتى الشلوت"

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

لطيفة تبكي مرة أخرى: هذا ماحدث بالتفصيل بخصوص السعودية

بصورة&#34;حميمية&#34;.. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بصورة"حميمية".. الفنان اللبناني نيكولا شلهوب يعلن زواجه من رجل

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

بعد حياة جريئة مثيرة.. الإعلامية السعودية نصرة الحربي تُحرم وجهها على الكاميرات

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

سمية الخشاب تحسم شائعة طلاقها من أحمد سعد بهذه الصور

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

هيا الشعيبي تعترف بوزنها بعدما خسرت 67 كيلوغراماً بعد عملية التخسيس

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور &#34;ع البركة&#34;

أحمد الفيشاوي يتزوج السادسة وينشر صورتها .. والجمهور "ع البركة"

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

وفاة الممثل السوري أحمد الخير عن عمر الـ72 عاماً

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

نبيلة عبيد تكشف سرًا عن مديحة يسري قبل رحيلها

في أحدث صورة لها.. جودي ابنة &#34;جميل وهناء&#34; الحقيقية تخطف الأنفاس بجمالها

في أحدث صورة لها.. جودي ابنة "جميل وهناء" الحقيقية تخطف الأنفاس بجمالها

عربي

نتنياهو: بشار الأسد لم يعد مُحصنًا

نتنياهو: بشار الأسد لم يعد مُحصنًا

السيسي يكلف &#34;مصطفى مدبولي&#34; بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة

السيسي يكلف "مصطفى مدبولي" بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة

رئيس الوزراء الأردني المُكلف: سنسحب مشروع قانون الضريبة بعد أداء القسم

رئيس الوزراء الأردني المُكلف: سنسحب مشروع قانون الضريبة بعد أداء القسم

عالمياً.. الكويت تحوي أسوأ مطار وقطر أفضلها على الإطلاق

عالمياً.. الكويت تحوي أسوأ مطار وقطر أفضلها على الإطلاق