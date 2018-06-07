100 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى حوالي 100 ألف مصل، من القدس وأراضي العام 48، الليلة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في أجواء روحانية وإيمانية متميزة.وشرعت دائرة الأوقاف الإسلامية واللجان العاملة في الأقصى، باستعدادات ضخمة لاستقبال أكثر من 300 ألف مصل في صلاة الجمعة يوم غد في الأقصى، في الوقت الذي شرعت فيه لجان الأحياء في القدس القديمة، بالتحضير والاستعداد لهذه الجمعة المباركة.