الأمن الأُردني يُعلن انتهاء الفعاليات الاحتجاجية في عمان

وفي أول ظهور له منذ تعيينه بعد الاحتجاجات التي أجبرت سلفه على الاستقالة، قال: إنه منفتح على الاستماع إلى الأصوات المعارضة في المجتمع.



تصريحات الرزاز هذه، جاءت بعد أن التقى رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الذي أوصاه بإلغاء التغييرات الجديدة في مشروع قانون الضريبة، في حين قال الأخير: إن أغلبية أعضاء البرلمان يرفضون هذه التغييرات.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، ليل الخميس، انتهاء الفعاليات الاحتجاجية في العاصمة عمّان ومحيط الدوار الرابع، وأكدت أن الطرق سالكة في جميع مسارب المملكة.ويأتي انتهاء الاحتجاجات، بعد أسبوع كامل شهد تظاهرات طالبت بسحب مشروع قانون الضريبة، وهو ما تعهد به رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز الخميس، عقب لقاءاته مع مجلس الأمة ومجلس النقابات، حيث أكد سحب القانون، الذي أقره سلفه رئيس الوزراء السابق هاني المُلقي.ووفقًا لموقع (العربية نت)، فقد عبر الرزاز عن أمله في تكوين رؤية واضحة، بشأن نظام الضريبة المعدل بنهاية اليوم.