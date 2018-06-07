القناة 12: استعدادات لإطلاق الصواريخ من غزة والجيش ينشر القبة الحديدية





وأشارت القناة ذاتها إلى أن الجيش الإسرائيلي، عزز اليوم، الخميس، نشر القبة الحديدية، كما سيتم نشر المئات من الجنود على طول الحدود مع قطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية إطلاق المئات من الطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة، بالإضافة إلى الصواريخ، وقذائف الهاون إلى عمق إسرائيل، وليس فقط المستوطنات المحيطة.