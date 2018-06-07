دولي

ترامب: القمة مع كيم ستكون مثمرة وليس لالتقاط الصور فقط

ترامب: القمة مع كيم ستكون مثمرة وليس لالتقاط الصور فقط
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن القمة المنتظرة مع نظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون؛ "ستكون مثمرة وليست فقط مناسبة لالتقاط الصور".

وأبدى ترامب، رغبة بلاده في تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، ولكن بعد تخلي الأخيرة عن برنامجها النووي. 

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب، مع شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "نريد تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، ولكن بعد التخلي عن برنامجها النووي"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأوضح ترامب أنه مستعد بشكل جيد للقمة، التي يرتقب أن تجمعه بزعيم كوريا الشمالية، الثلاثاء المقبل، في سنغافورة.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي: "لا أعتقد أنه يتعين علي الاستعداد كثيرًا"، مضيفاً: "أعتقد أنني استعدت لهذه القمة من فترة طويلة، كما فعل الجانب الآخر، وأعتقد أنهم كانوا يستعدون من وقت طويل أيضًا".

وشدد ترامب أن على بيونغ يانغ تدمير أسلحتها النووي، وأن غير ذلك "لن يكون مقبولاً"، قبل إجراء أي اتفاق لتخفيف العقوبات عنها.

وقال: "القمة قد تمتد إلى ما بعد يوم واحد، ربما اثنان، ثلاثة، اعتمادًا على ما سيحدث"، معتبراً في الوقت ذاته، أن حالة كوريا الشمالية تختلف عن إيران.

وأضاف: "نحن لسنا أمام نفس البلد، فهم (الإيرانيون) في منطقة الشرق الأوسط، وهي (كوريا الشمالية) في مكان آخر"، مستطرداً بقوله: "مع إيران، قمنا بفرض عقوبات قاسية، وهم يفهمون ذلك بشكل جيد".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن ملف كوريا الشمالية النووي، كان يجب أن يُعالج منذ سنوات، من قبل الرؤساء السابقين، مؤكداً أن القمّة ستكون فرصة لإحلال السلام في العالم.

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