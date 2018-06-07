إصابة أربعة مواطنين في شجار عائلي شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطناصيب أربعة مواطنين مساء اليوم الخميس، بجروح وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة، في شجار عائلي وقع بمخيم بلاطة شرق نابلس.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطنية، أن الأجهزة الامنية وصلت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق في الحادث.