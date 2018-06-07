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عمرو أديب أغلى مُذيع في الشرق الأوسط

عمرو أديب أغلى مُذيع في الشرق الأوسط
الإعلامي المصري عمرو أديب
رام الله - دنيا الوطن
أصبح الإعلامي المصري عمرو أديب، أغلى مُذيع في الشرق الأوسط، بعدما وقع على عقد انضمامه لمجموعة (MBC). 

وقال تركي آل الشيخ رجل الأعمال السعودي: عمرو أديب سيعمل في (MBC)، لمدة عامين، وبهذا العقد أصبح عمرو، أغلى مذيع في منطقة الشرق الأوسط.


 

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