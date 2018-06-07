رام الله - دنيا الوطنأصبح الإعلامي المصري عمرو أديب، أغلى مُذيع في الشرق الأوسط، بعدما وقع على عقد انضمامه لمجموعة (MBC).وقال تركي آل الشيخ رجل الأعمال السعودي: عمرو أديب سيعمل في (MBC)، لمدة عامين، وبهذا العقد أصبح عمرو، أغلى مذيع في منطقة الشرق الأوسط.