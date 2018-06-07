عمرو أديب أغلى مُذيع في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
أصبح الإعلامي المصري عمرو أديب، أغلى مُذيع في الشرق الأوسط، بعدما وقع على عقد انضمامه لمجموعة (MBC).
وقال تركي آل الشيخ رجل الأعمال السعودي: عمرو أديب سيعمل في (MBC)، لمدة عامين، وبهذا العقد أصبح عمرو، أغلى مذيع في منطقة الشرق الأوسط.
أصبح الإعلامي المصري عمرو أديب، أغلى مُذيع في الشرق الأوسط، بعدما وقع على عقد انضمامه لمجموعة (MBC).
وقال تركي آل الشيخ رجل الأعمال السعودي: عمرو أديب سيعمل في (MBC)، لمدة عامين، وبهذا العقد أصبح عمرو، أغلى مذيع في منطقة الشرق الأوسط.
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