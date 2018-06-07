تخوفات إسرائيلية من انطلاق صواريخ على مدى 15 كيلومترًا داخل غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن يعود التصعيد مجددًا على حدود قطاع غزة، بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.وقال بمزراح هتيخون: الجيش الإسرائيلي، لديه تقديرات استراتيجية، بإمكانية بدء تصعيد اعتبارًا من يوم غد في قطاع غزة، وذلك بعد التحشيد الجماهيري الذي دعت له حركة حماس بغزة، للمشاركة بجمعة مليونية القدس، ضمن فعاليات مسيرة العودة.وأضاف هتيخون: قد تنطلق صواريخ على مدى 15 كيلو مترًا من حدود قطاع غزة، داخل العمق الإسرائيلي، إضافة لضرب غلاف غزة.إلى ذلك، أنهى الجيش الإسرائيلي، اليوم، مناورات عسكرية في جميع قواعد سلاح الجو، كان قد بدأها يوم الأحد 3 حزيران/ يونيو الجاري.وقال الجيش في بيان صدر عنه: "تمّ التخطيط لهذه التمارين مسبقًا، وأُعدَّت للحفاظ على قدرة القوات وجهوزيّتها"، وأشار إلى أن المناورات جرت في المناطق الجنوبية من البلاد، قرب المنطقة الحدودية شرقي قطاع غزة.